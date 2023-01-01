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شركة إيباي (EE-bay) (مكتوبة بأحرف صغيرة) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية مقرها في سان خوسيه، كاليفورنيا، والتي تسهل المبيعات من المستهلك إلى المستهلك ومن الشركات إلى المستهلك من خلال موقعها على الإنترنت. تأسست شركة eBay على يد بيير أوميديار في عام 1995، وأصبحت قصة نجاح ملحوظة لفقاعة الدوت كوم. eBay هي شركة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ولها عمليات في حوالي 32 دولة، اعتبارًا من عام 2019. تدير الشركة موقع eBay، وهو موقع للمزادات والتسوق عبر الإنترنت حيث يقوم الأشخاص والشركات بشراء وبيع مجموعة واسعة من السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم. الموقع مجاني للاستخدام للمشترين، ولكن يتم فرض رسوم على البائعين مقابل إدراج العناصر بعد عدد محدود من القوائم المجانية، ومرة ​​أخرى عند بيع تلك العناصر. بالإضافة إلى مبيعات eBay الأصلية بأسلوب المزاد، فقد تطور الموقع وتوسع ليشمل تشمل: التسوق الفوري "اشتره الآن"؛ والتسوق حسب رمز المنتج العالمي، أو رقم ISBN، أو أي نوع آخر من أرقام SKU (عبر موقع Half.com، الذي تم إغلاقه في عام 2017)؛ الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت (عبر Kijiji أو eBay Classifieds)؛ تداول تذاكر الأحداث عبر الإنترنت (عبر StubHub)؛ وغيرها من الخدمات. عرضت شركة eBay سابقًا تحويلات الأموال عبر الإنترنت كجزء من خدماتها (عبر PayPal، التي كانت شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة eBay من عام 2002 إلى عام 2015).

الموقع الإلكتروني: ebay.com

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