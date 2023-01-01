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Avianca

Avianca

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الموقع الإلكتروني: avianca.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أفيانكا إس إيه هي شركة طيران كولومبية. وهي الناقل الرسمي لكولومبيا منذ 5 ديسمبر 1919، عندما تم تسجيلها في البداية تحت اسم SCADTA.

الموقع الإلكتروني: avianca.com

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