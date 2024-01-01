تنمية وإشراك قائمة الرسائل الإخبارية الخاصة بك. سيساعدك برنامج Rewards Fuel على تحقيق المزيد من الأهداف التسويقية في وقت أقل من خلال تقديم مجموعة متنوعة من طرق المشاركة للمتسابقين. إن إجراء مسابقة مباشرة على Facebook أو Instagram يترك الكثير من الأمور على الطاولة فيما يتعلق بالمشاركة والتحقق والقياس. باستخدام Rewards Fuel، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 34 طريقة (أو إجراء) دخول مختلفة عند إنشاء مسابقتك، مثل مطالبة المتسابقين بمتابعتك على Instagram أو Twitter للدخول، أو تحميل ملف للدخول، أو الاشتراك في رسالتك الإخبارية أو قناتك على YouTube، أو زيارة متجر Etsy الخاص بك، قم بمراجعة صفحة Shopify الخاصة بك، وقم بتنزيل تطبيقك للفوز والمزيد. مع Rewards Fuel، يمكن تخصيص مسابقاتك بسهولة، حتى تتمكن من الإبداع. بالإضافة إلى أنك ستتلقى إحصائيات مفصلة عن المسابقة يمكنك طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني، واستهداف المواقع وحظرها من الدخول، ومنح الجوائز الرقمية والمادية والمزيد.

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الموقع الإلكتروني: rewardsfuel.com

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