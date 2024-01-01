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Rewards Fuel

Rewards Fuel

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الموقع الإلكتروني: rewardsfuel.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rewards Fuel على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تنمية وإشراك قائمة الرسائل الإخبارية الخاصة بك. سيساعدك برنامج Rewards Fuel على تحقيق المزيد من الأهداف التسويقية في وقت أقل من خلال تقديم مجموعة متنوعة من طرق المشاركة للمتسابقين. إن إجراء مسابقة مباشرة على Facebook أو Instagram يترك الكثير من الأمور على الطاولة فيما يتعلق بالمشاركة والتحقق والقياس. باستخدام Rewards Fuel، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 34 طريقة (أو إجراء) دخول مختلفة عند إنشاء مسابقتك، مثل مطالبة المتسابقين بمتابعتك على Instagram أو Twitter للدخول، أو تحميل ملف للدخول، أو الاشتراك في رسالتك الإخبارية أو قناتك على YouTube، أو زيارة متجر Etsy الخاص بك، قم بمراجعة صفحة Shopify الخاصة بك، وقم بتنزيل تطبيقك للفوز والمزيد. مع Rewards Fuel، يمكن تخصيص مسابقاتك بسهولة، حتى تتمكن من الإبداع. بالإضافة إلى أنك ستتلقى إحصائيات مفصلة عن المسابقة يمكنك طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني، واستهداف المواقع وحظرها من الدخول، ومنح الجوائز الرقمية والمادية والمزيد.

الفئات:

Productivity
برامج اليانصيب

الموقع الإلكتروني: rewardsfuel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rewards Fuel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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