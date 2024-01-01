Votigo هي شركة رائدة في مجال التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع منصة SaaS وحلول الخدمة الكاملة. تتيح منصة Votigo التكنولوجية، التي تأسست عام 2006، للعلامات التجارية والوكالات والمؤسسات اكتساب عملائها وإشراكهم وإدارتهم من خلال مجموعة التسويق الاجتماعي الكاملة التي تتضمن العروض الترويجية والناشر وإدارة المجتمع والتطبيقات وإدارة علاقات العملاء الاجتماعية والتحليلات. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في منطقة خليج سان فرانسيسكو وبولدر وكولورادو وحيدر أباد بالهند، تتمتع Votigo بقدرات عالمية. تشتهر منصة Votigo بمرونتها، وقد تم استخدامها في بلدان حول العالم وبأكثر من 40 لغة. عملت Votigo مع العلامات التجارية والوكالات الرائدة بما في ذلك Ford وStarwood Hotels & Resorts Worldwide وSony وNBC Universal وIntel وAol وSharpie وSears وDraftFCB وCrispin Porter + Bogusky وOgilvy وWunderman وArnold Worldwide.

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الموقع الإلكتروني: votigo.com

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