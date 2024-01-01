WebCatalog

Votigo

Votigo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: votigo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Votigo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Votigo هي شركة رائدة في مجال التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع منصة SaaS وحلول الخدمة الكاملة. تتيح منصة Votigo التكنولوجية، التي تأسست عام 2006، للعلامات التجارية والوكالات والمؤسسات اكتساب عملائها وإشراكهم وإدارتهم من خلال مجموعة التسويق الاجتماعي الكاملة التي تتضمن العروض الترويجية والناشر وإدارة المجتمع والتطبيقات وإدارة علاقات العملاء الاجتماعية والتحليلات. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في منطقة خليج سان فرانسيسكو وبولدر وكولورادو وحيدر أباد بالهند، تتمتع Votigo بقدرات عالمية. تشتهر منصة Votigo بمرونتها، وقد تم استخدامها في بلدان حول العالم وبأكثر من 40 لغة. عملت Votigo مع العلامات التجارية والوكالات الرائدة بما في ذلك Ford وStarwood Hotels & Resorts Worldwide وSony وNBC Universal وIntel وAol وSharpie وSears وDraftFCB وCrispin Porter + Bogusky وOgilvy وWunderman وArnold Worldwide.

الفئات:

Business
برامج اليانصيب

الموقع الإلكتروني: votigo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Votigo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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