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تتعاون Fooji مع العلامات التجارية لتحويل المستهلكين إلى معجبين إلى الأبد. بفضل التكنولوجيا والأشخاص الذين يقومون بكل ذلك، تقدم منصة Fooji مجموعة من المنتجات المبتكرة - المدارة والمدارة ذاتيًا - لإنشاء الحملات والتعامل مع الخدمات اللوجستية وتمكين فرق العلامات التجارية من تنمية تفاعل المعجبين ونتائج الأعمال.

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الموقع الإلكتروني: fooji.com

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