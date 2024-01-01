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Fastory.io

Fastory.io

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الموقع الإلكتروني: fastory.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fastory.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fastory هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق، وتوفر مجموعة التسويق الرائدة عبر الهاتف المحمول. يعمل الحل الجاهز على تمكين الشركات من رفع مستوى حملاتها التسويقية من خلال منحها القدرة على جذب الأشخاص الذين يهمهم أعمالهم وإشراكهم وتحويلهم بطريقة إبداعية. لم يكن إنشاء تجارب ذات معنى على الأجهزة المحمولة في المقام الأول أسهل من أي وقت مضى، ويتم تعزيزها من خلال عناوين الفيديو الرأسية والألعاب الغامرة وروبوتات الدردشة الرائدة التي تقوم بتحويل ما يصل إلى ضعفي مقارنة بالصفحات المقصودة والعروض الترويجية التقليدية. يوفر Fastory.io للمسوقين منصة رئيسية في متناول اليد تسمح بسهولة تحقيق الكثير من الألعاب الترويجية التي تتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على قيمة منها. نظرًا للبحث عن الأداء منذ بدايته، يوفر الحل أدوات قوية لجمع وتحليل البيانات التي تزيد من ذكاء تسويق الأعمال مع تحقيق أهدافها المتمثلة في الرؤية والالتزام والولاء.

الفئات:

Business
برامج اليانصيب
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: fastory.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fastory.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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vidIQ

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Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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upptic.com

Datapoem

Datapoem

datapoem.com

The State

The State

thestate.com

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