Fastory هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق، وتوفر مجموعة التسويق الرائدة عبر الهاتف المحمول. يعمل الحل الجاهز على تمكين الشركات من رفع مستوى حملاتها التسويقية من خلال منحها القدرة على جذب الأشخاص الذين يهمهم أعمالهم وإشراكهم وتحويلهم بطريقة إبداعية. لم يكن إنشاء تجارب ذات معنى على الأجهزة المحمولة في المقام الأول أسهل من أي وقت مضى، ويتم تعزيزها من خلال عناوين الفيديو الرأسية والألعاب الغامرة وروبوتات الدردشة الرائدة التي تقوم بتحويل ما يصل إلى ضعفي مقارنة بالصفحات المقصودة والعروض الترويجية التقليدية. يوفر Fastory.io للمسوقين منصة رئيسية في متناول اليد تسمح بسهولة تحقيق الكثير من الألعاب الترويجية التي تتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على قيمة منها. نظرًا للبحث عن الأداء منذ بدايته، يوفر الحل أدوات قوية لجمع وتحليل البيانات التي تزيد من ذكاء تسويق الأعمال مع تحقيق أهدافها المتمثلة في الرؤية والالتزام والولاء.

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الموقع الإلكتروني: fastory.io

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