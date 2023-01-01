يعد تنسيق الأسعار والنشاط الترويجي عبر شبكة المتاجر أمرًا صعبًا. يقوم Last Yard بأتمتة التعقيد حتى تتمكن من تحويل المزيد من العملاء. Last Yard هي منصة العروض الترويجية الرائدة لتحويل العملاء عند نقطة الشراء. قم بزيادة مشاركة العملاء والإيرادات من خلال الأنشطة الترويجية المنسقة في الوقت الفعلي عبر شبكة المتاجر.

الموقع الإلكتروني: lastyard.com

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