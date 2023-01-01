WebCatalog
Last Yard

Last Yard

lastyard.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Last Yard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد تنسيق الأسعار والنشاط الترويجي عبر شبكة المتاجر أمرًا صعبًا. يقوم Last Yard بأتمتة التعقيد حتى تتمكن من تحويل المزيد من العملاء. Last Yard هي منصة العروض الترويجية الرائدة لتحويل العملاء عند نقطة الشراء. قم بزيادة مشاركة العملاء والإيرادات من خلال الأنشطة الترويجية المنسقة في الوقت الفعلي عبر شبكة المتاجر.

الموقع الإلكتروني: lastyard.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Last Yard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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