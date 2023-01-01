WebCatalog
Robert Half

Robert Half

roberthalf.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يربط روبرت هاف أصحاب العمل والباحثين عن عمل بمناصب الموظفين في مجالات التمويل والقانون والتكنولوجيا والمزيد. اتصل بأخصائي التوظيف اليوم للبدء.

الموقع الإلكتروني: roberthalf.com

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