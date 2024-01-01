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PR.co

PR.co

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الموقع الإلكتروني: pr.co

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pr.co builds beautifully designed online newsrooms and software to help PR teams increase media exposure and brand awareness and build a positive reputation. Our online newsrooms make your company’s milestones shine and make it easy for any stakeholder, from journalists to investors, to connect with your brand. Our software helps communications teams publish news (CMS), manage contacts (PR CRM), send tracked emails (distribution), manage complex editorial workflows (collaboration platform), host and stream virtual events, and increase inbound PR. pr.co is the preferred choice for socially-conscious brands and B Corps-- we are proud to work with WeTransfer, Shimano, Dolby, VanMoof, Ace and Tate, and Doctors without Borders. We offer our services free of charge to NGOs.

الفئات:

Business
Online Newsroom Software
PR CRM Software
Press Release Distribution Software

الموقع الإلكتروني: pr.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PR.co. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

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Prezly

Prezly

prezly.com

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

Faselis Growth

Faselis Growth

faselisgrowth.com

PressPog

PressPog

presspog.com

FinanceWire

FinanceWire

financewire.com

eReleases

eReleases

ereleases.com

24-7 Press Release Newswire

24-7 Press Release Newswire

24-7pressrelease.com

PR.com

PR.com

pr.com

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