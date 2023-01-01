يجمع برنامج Labourly™ بين البرامج البديهية والبساطة ليقدم لك حلاً شاملاً للموارد البشرية لإدارة المرشحين الجاهزين للعمل. مقترنًا بالمواعيد النهائية للترخيص الآلي واقتراحات التوظيف الذكية، فإن Labourly™ هي ظاهرة توظيف الموارد البشرية التالية.

الموقع الإلكتروني: labourly.ca

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