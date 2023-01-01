تعمل RecRight على جلب التوظيف إلى القرن الحادي والعشرين من خلال أداة توظيف فيديو سهلة الاستخدام ومتكاملة. يمكنك الإعلان عن وظيفة شاغرة وتلقي الطلبات وتقييم المرشحين في أداة التوظيف. تمنحك مقابلة الفيديو المسجلة إمكانية رؤية الأشخاص الذين يقفون وراء التطبيقات وتوظيف الأشخاص الذين ينقرون عليها. وفي نهاية المطاف، فإن التوظيف يدور حول التفاعل البشري - وليس حول القلم والورق والتطبيقات المجهولة.

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