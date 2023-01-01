WebCatalog
RecRight

RecRight

recright.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RecRight على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعمل RecRight على جلب التوظيف إلى القرن الحادي والعشرين من خلال أداة توظيف فيديو سهلة الاستخدام ومتكاملة. يمكنك الإعلان عن وظيفة شاغرة وتلقي الطلبات وتقييم المرشحين في أداة التوظيف. تمنحك مقابلة الفيديو المسجلة إمكانية رؤية الأشخاص الذين يقفون وراء التطبيقات وتوظيف الأشخاص الذين ينقرون عليها. وفي نهاية المطاف، فإن التوظيف يدور حول التفاعل البشري - وليس حول القلم والورق والتطبيقات المجهولة.

الموقع الإلكتروني: recright.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RecRight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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