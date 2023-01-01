TurboHire - ميزة تنافسية في تحديد مصادر المرشحين بذكاء، والتقييم باستخدام الذكاء الاصطناعي الشبيه بالإنسان، وتبسيط سير عمل التوظيف.

الموقع الإلكتروني: turbohire.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TurboHire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.