برنامج توظيف شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر فترة طويلة. استراتيجية توريد/توظيف منخفضة التكلفة من خلال تقديم أتمتة سير العمل، والرعاية، وتوظيف الشركات التابعة للأداء، والتقييمات الذاتية، والإحالات، والمزيد.

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