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The Architectural Review

The Architectural Review

architectural-review.com

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The Architectural Review هي المجلة العالمية الوحيدة للهندسة المعمارية في القرن الحادي والعشرين. كن مصدر إلهام واستفزاز من خلال الانتقادات الثاقبة والتفكير وراء المباني التي تشكل الخطاب المعماري.

الموقع الإلكتروني: architectural-review.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Architectural Review. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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