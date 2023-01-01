مجلة فصلية في الآداب والفنون، تأسست عام 1948. تضم الشعر والخيال والمقالات وغيرها.

الموقع الإلكتروني: hudsonreview.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Hudson Review. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.