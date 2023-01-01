WebCatalog
The Hudson Review

The Hudson Review

hudsonreview.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Hudson Review على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مجلة فصلية في الآداب والفنون، تأسست عام 1948. تضم الشعر والخيال والمقالات وغيرها.

الموقع الإلكتروني: hudsonreview.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Hudson Review. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Granta

Granta

granta.com

London Review of Books

London Review of Books

lrb.co.uk

The Critic

The Critic

thecritic.co.uk

Scopus

Scopus

scopus.com

audioteka

audioteka

audioteka.com

Aeon

Aeon

id.aeon.co

National Review

National Review

nationalreview.com

The Point

The Point

thepointmag.com

The Architectural Review

The Architectural Review

architectural-review.com

The Hollywood Reporter

The Hollywood Reporter

hollywoodreporter.com

MMA Forum

MMA Forum

mmaforum.com

UDA

UDA

my.uda.edu.vn

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية