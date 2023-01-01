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London Review of Books

London Review of Books

lrb.co.uk

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مجلة الأفكار الرائدة في أوروبا، تصدر مرتين في الشهر. تشتهر مراجعات الكتب والمقالات (والمزيد عبر الإنترنت) بشجاعتها ونطاقها وأناقتها.

الموقع الإلكتروني: lrb.co.uk

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