WebCatalog
Aeon

Aeon

id.aeon.co

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Aeon (aeon.co) هي مجلة للأفكار والثقافة. Psyche (psyche.co) هي مجلتنا الشقيقة الجديدة التي تركز على حالة الإنسان. ننشر معًا مقالات متعمقة وأفكارًا ثاقبة وأفلامًا ومقاطع فيديو غامرة وأدلة عملية. مجاني للجميع.

الموقع الإلكتروني: aeon.co

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