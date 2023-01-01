جرانتا هي مجلة أدبية تأسست عام 1889. اقرأ أفضل القصص الخيالية والشعر والتصوير الفوتوغرافي والمقالات الجديدة لمؤلفين مشهورين وحائزين على جائزة نوبل والأصوات الجديدة.

الموقع الإلكتروني: granta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Granta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.