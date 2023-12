Explore the world of Penguin Books. Lose yourself in a book, find your next read and hear from the authors you love.

الموقع الإلكتروني: penguin.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Penguin Books. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.