WebCatalog
MentorBox

MentorBox

mentorbox.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MentorBox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لماذا تقرأ الكتب بينما يمكنك أن تطلب من المؤلفين تعليمها لك مباشرة في أقل من 7 دقائق؟ من خلال التنظيم الدقيق، نقدم لك مئات المؤلفين الحائزين على جوائز والذين نضمن أن خبرتهم ستساعدك على المضي قدمًا ماليًا واجتماعيًا ومهنيًا. MentorBox هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لاستهلاك المعرفة القابلة للتطبيق بنسبة 100% في العصر الرقمي.

الموقع الإلكتروني: mentorbox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MentorBox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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