Goodlord هي منصة الإيجارات الحائزة على جوائز والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك لإدارة عملية الإيجار بأكملها في مكان واحد، بدءًا من إرسال خطاب العرض وحتى تحصيل الإيجار، مما يضمن توفير الوقت والمال لوكالتك.

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