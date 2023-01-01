WebCatalog
TapTap

TapTap

taptap.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TapTap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في TapTap، نقطة الظهور الجديدة لاكتشاف الألعاب. اكتشف أكثر من 120.000 لعبة تضم أكثر من 4 ملايين مراجعة كتبها وقرأها أكثر من 60 مليون لاعب من جميع أنحاء العالم. انغمس في لعبتك المفضلة التالية مع أكثر من 60.000 مطور من Indie إلى AAA يمكن العثور عليهم داخل مجتمعات TapTap، وهم متشوقون لسماع ما تريد قوله. قم بتنزيل TapTap الآن وابدأ في العثور على الألعاب التي تستحق الاكتشاف.

الموقع الإلكتروني: taptap.io

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