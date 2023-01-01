يسمح Reedsy للمؤلفين بالعثور على أفضل محترفي النشر والعمل معهم: بدءًا من المحررين التطويريين ووصولاً إلى مصممي أغلفة الكتب والناشرين والمترجمين.

الموقع الإلكتروني: reedsy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Reedsy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.