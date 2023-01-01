يمكن أن يكون النشر على أمازون مربحًا ومرضيًا. ويمكن أيضا أن تكون ساحقة. تم تصميم Author Helper Suite لمنح المؤلفين المستقلين استراحة من جداول البيانات والخدمات المتعددة وصعوبة الحصول على الصورة الكبيرة. تم تصميم TAHS بواسطة مؤلفين للمؤلفين، وهو الأداة الوحيدة للتحكم فيهم جميعًا. روابط القراء.

الموقع الإلكتروني: readerlinks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Author Helper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.