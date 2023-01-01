الفعل، أداة لجميع المؤلفين. معززة بالذكاء الاصطناعي وتتمحور حول القصة. يقودها الكاتب بقلق شديد. مثل أفضل المحررين، يساعدك Verb على تخطيط عملك وكتابته وانتقاده. استخدمها لتحويل أفكارك إلى كلمات - بمزيد من المتعة وألم أقل.

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