حلول مرنة ومؤتمتة لتلبية احتياجات مواقف السيارات على أي نطاق. تقدم Pavemint تجربة وقوف السيارات في القرن الحادي والعشرين المبنية على حلول مواقف السيارات المرنة والآلية المصممة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

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