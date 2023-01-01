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Email on Acid

Email on Acid

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: emailonacid.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Email on Acid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البريد الإلكتروني على Acid هو قائمة مرجعية رائدة للنشر المسبق للبريد الإلكتروني وجزء قابل للتكوين من سير عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من عمليات التحقق من إمكانية الوصول إلى معاينات البريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: emailonacid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Email on Acid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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