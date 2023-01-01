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Common Sense Media

Common Sense Media

commonsensemedia.org

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Common Sense Media على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Common Sense هي منظمة غير ربحية رائدة في البلاد مكرسة لتحسين حياة جميع الأطفال والعائلات من خلال توفير المعلومات الموثوقة والتعليم والصوت المستقل الذي يحتاجون إليه للازدهار في القرن الحادي والعشرين.

الموقع الإلكتروني: commonsensemedia.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Common Sense Media. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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