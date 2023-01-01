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Runestone Academy

Runestone Academy

runestone.academy

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تتمثل مهمة Runestone Interactive في إضفاء الطابع الديمقراطي على الكتب المدرسية في القرن الحادي والعشرين. أسعار الكتب المدرسية مرتفعة للغاية، والكتب المدرسية الورقية قديمة الطراز للغاية. نحن نغير ذلك. - كتب مفتوحة المصدر متاحة مجانًا - أدوات تأليف سهلة الاستخدام لإنشاء كتب Runestone - خدمات الاستضافة للدورة الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: runestone.academy

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Runestone Academy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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