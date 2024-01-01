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Audiokinetic

Audiokinetic

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الموقع الإلكتروني: audiokinetic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Audiokinetic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أحدث برنامج Audiokinetic Wwise ثورة في التأليف الصوتي وتطوير محرك الصوت والأدوات الصوتية لمطوري الألعاب والوسائط التفاعلية.

الموقع الإلكتروني: audiokinetic.com

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