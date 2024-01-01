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أحدث برنامج Audiokinetic Wwise ثورة في التأليف الصوتي وتطوير محرك الصوت والأدوات الصوتية لمطوري الألعاب والوسائط التفاعلية.

الموقع الإلكتروني: audiokinetic.com

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