الكل في واحد برامج الموارد البشرية. اختر التطبيقات التي تحتاجها وأطلق العنان لإمكانية إدارة جميع عمليات الأشخاص لديك وأتمتتها. من التعيين إلى التقاعد.

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