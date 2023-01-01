WebCatalog
TINYpulse

TINYpulse

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الموقع الإلكتروني: tinypulse.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TINYpulse على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لا تفقد أفضل أداء لديك. زيادة التواصل والشفافية، وتحسين وقياس ثقافتك، وتقليل معدل دوران شركتك.

الموقع الإلكتروني: tinypulse.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TINYpulse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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