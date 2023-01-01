WebCatalog
GovernorHub

GovernorHub

app.governorhub.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GovernorHub على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دعم الحكم العظيم. مساعدة أكثر من 100.000 محافظ وأوصياء وموظفين على التركيز على الأمور المهمة: إحداث فرق. تم تصميمه من قبل المحافظين، للمحافظين الذين يريدون الشعور بالثقة في دورهم وعمل مجلس (مجالسهم) الخاص بهم. ستساعدك حلول الحوكمة لدينا على العمل بشكل أفضل وتطوير مهاراتك وإثبات جهودك.

الموقع الإلكتروني: app.governorhub.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GovernorHub. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Storypark

Storypark

storypark.com

TalkingParents

TalkingParents

talkingparents.com

Calmly Writer

Calmly Writer

calmlywriter.com

July

July

withjuly.com

Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

employerflexible.com

Compono Employer

Compono Employer

compono.com

Sifter

Sifter

sifterapp.com

Compono Candidate

Compono Candidate

compono.com

Pickup Music

Pickup Music

pickupmusic.com

TeuxDeux

TeuxDeux

teuxdeux.com

Upsteem

Upsteem

upsteem.com

Holvi

Holvi

holvi.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية