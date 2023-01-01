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Shortlyster Employer

Shortlyster Employer

app.shortlyster.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shortlyster Employer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عزز عملية التوظيف الخاصة بك. Shortlyster عبارة عن منصة ذكية لتحسين التوظيف تحدد بشكل علمي المرشحين والشركات التي تتناسب بشكل أفضل معًا - بسرعة. مطابقة المرشحين وتصنيفهم ليس فقط من حيث المهارات التقنية والخبرة، ولكن من حيث الخصائص الثقافية والسلوكية أيضًا. يوفر Shortlyster لمدير التوظيف قائمة مختصرة مثالية من المواهب التي تناسب الوظيفة والفريق وثقافة الشركة لإنشاء مكان عمل ناجح.

الموقع الإلكتروني: shortlyster.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shortlyster Employer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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