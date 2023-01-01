بدائل - TickTick

Microsoft To Do

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Microsoft To Do (المعروف سابقًا باسم Microsoft To-Do) هو تطبيق لإدارة المهام قائم على السحابة. فهو يسمح للمستخدمين بإدارة مهامهم من الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر. يتم إنتاج هذه التقنية من قبل الفريق الذي يقف خلف Wunderlist، والذي استحوذت عليه شركة Microsoft، وتغذي التطبيقات المستقلة ميزة...