WebCatalog
TeamGrid

TeamGrid

teamgridapp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TeamGrid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

باستخدام منصة إدارة العمل الخاصة بـ TeamGrid، يمكن لفريقك الاستمرار في التركيز على أهدافهم ومشاريعهم ومهامهم - بغض النظر عن وقت أو مكان عملهم.

الموقع الإلكتروني: teamgridapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TeamGrid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Wrike

Wrike

wrike.com

BasicOps

BasicOps

basicops.com

TaskTag

TaskTag

tasktag.com

Range

Range

range.co

Pomodoro Tracker

Pomodoro Tracker

pomodoro-tracker.com

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

ConectoHub

ConectoHub

conectohub.com

VirtualSpace

VirtualSpace

virtualspace.ai

Breeze

Breeze

breeze.pm

Pomotodo

Pomotodo

pomotodo.com

Priority Matrix

Priority Matrix

appfluence.com

Crucial Human

Crucial Human

crucialhuman.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية