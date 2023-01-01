باستخدام منصة إدارة العمل الخاصة بـ TeamGrid، يمكن لفريقك الاستمرار في التركيز على أهدافهم ومشاريعهم ومهامهم - بغض النظر عن وقت أو مكان عملهم.

الموقع الإلكتروني: teamgridapp.com

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