يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Digitalsero على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Digitalsero هي أداة لأتمتة التسويق SaaS تساعد وكالات التسويق / المسوقين الرقميين على الوصول الفوري إلى الحسابات والصفحات الإعلانية لعملائهم على Facebook وGoogle وTikTok وLinkedIn والمزيد من خلال رابط قابل للمشاركة في دقيقتين

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