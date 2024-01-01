WebCatalog

AnyTrack

AnyTrack

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: anytrack.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AnyTrack على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AnyTrack هي أداة قوية تقوم على الفور بتتبع ومزامنة أي مصدر بيانات تحويل مع منصات التحليلات المفضلة لديك (Google Analytics وFacebook Conversion API وGoogle Ads API والمزيد). من خلال الجمع بين بيانات التحويل عبر النظام البيئي التسويقي الخاص بك، يقوم AnyTrack بتغذية وحدات البكسل الإعلانية وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بالبيانات الأساسية للاستفادة من أقوى الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة المتاح للوكالات الإعلانية.

الفئات:

Productivity
أنظمة إدارة العلامات

الموقع الإلكتروني: anytrack.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AnyTrack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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UTM.io

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web.utm.io

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piwik.pro

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Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

Monita

Monita

getmonita.io

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Commanders Act X

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commandersact.com

Apollo

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