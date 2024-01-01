قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

AnyTrack هي أداة قوية تقوم على الفور بتتبع ومزامنة أي مصدر بيانات تحويل مع منصات التحليلات المفضلة لديك (Google Analytics وFacebook Conversion API وGoogle Ads API والمزيد). من خلال الجمع بين بيانات التحويل عبر النظام البيئي التسويقي الخاص بك، يقوم AnyTrack بتغذية وحدات البكسل الإعلانية وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بالبيانات الأساسية للاستفادة من أقوى الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة المتاح للوكالات الإعلانية.

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الموقع الإلكتروني: anytrack.io

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