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AdOptics

AdOptics

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الموقع الإلكتروني: adoptics.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AdOptics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AdOptics provides a conversion improvement service that operates at the ad level. The main component of the service is automated A/B testing for Google Ads.

الموقع الإلكتروني: adoptics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AdOptics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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