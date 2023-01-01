wecantrack هو حل تسويقي شامل مصمم لتبسيط عمليات الناشرين التابعين. باستخدام wecantrack، يمكن للناشرين التابعين دمج بيانات المبيعات والتحويل بسهولة من أكثر من 350 شبكة تابعة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. تعمل هذه المنصة المركزية على تبسيط عملية مراقبة وتحليل أداء الشبكة التابعة. علاوة على ذلك، يوفر wecantrack تكاملًا سلسًا مع أدوات التسويق المختلفة، بما في ذلك Google Analytics وإعلانات Google وFacebook Pixel وMicrosoft Ads وTikTok Ads وSnapchat Ads وTaboola وOutbrain والمزيد. يمكّن هذا التكامل المستخدمين من ربط بيانات التسويق التابعة لهم مع منصات التسويق الشهيرة هذه، مما يتيح رؤية شاملة لحملاتهم عبر الإنترنت. تتميز مجموعة ميزات wecantrack بالقوة وتتضمن وظائف أساسية مثل جمع البيانات وإعداد التقارير والتقارير المخصصة وتقارير البريد الإلكتروني وتقارير واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة ودعم خطافات الويب. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة التكامل مع أدوات تحليل البيانات مثل Looker (Data) Studio وBigQuery، مما يسمح للمستخدمين بالتعمق في بياناتهم للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. باختصار، يوفر wecantrack للناشرين التابعين حلاً قويًا لإدارة بيانات شبكتهم التابعة بكفاءة. من خلال دمج البيانات من شبكات الشركات التابعة المتنوعة والتكامل مع أدوات التسويق البارزة، تعمل wecantrack على تبسيط عملية التسويق بالعمولة، مما يمكّن الناشرين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين حملاتهم بشكل فعال.

الموقع الإلكتروني: wecantrack.com

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