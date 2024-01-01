يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blixo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتحويل معاملاتك B2B مع Blixo. أطلق العنان لقوة الشراء الآن والدفع لاحقًا لشركتك وتسريع التدفق النقدي عبر أتمتة الواقع المعزز.

الموقع الإلكتروني: blixo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blixo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.