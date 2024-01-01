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سويبي | الأدوات المالية الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة يعمل Swipey على سد الفجوة بين خدمات الدفع التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية، والميزات التي تريدها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة. في Swipey، نمارس طريقة أخرى للعمل - فنحن لا نرضى بالعمليات السيئة أو المخرجات التي لا تحتوي على قيمة مضافة. نحن في مهمة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب شرق آسيا.

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