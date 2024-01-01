Swipey

Swipey

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الموقع الإلكتروني: swipey.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swipey على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سويبي | الأدوات المالية الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة يعمل Swipey على سد الفجوة بين خدمات الدفع التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية، والميزات التي تريدها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة. في Swipey، نمارس طريقة أخرى للعمل - فنحن لا نرضى بالعمليات السيئة أو المخرجات التي لا تحتوي على قيمة مضافة. نحن في مهمة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب شرق آسيا.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: swipey.co

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بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

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