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بدائل - Eventene

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!

JotForm

JotForm

jotform.com

إذا كنت بحاجة إلى نماذج عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين، وتوزيع الاستطلاعات، وجمع المدفوعات والمزيد، فإن JotForm هو الحل المناسب لك. تعرف على المزيد حول كيف يمكننا المساعدة على JotForm.com.

Whova

Whova

whova.com

برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية

Wrike

Wrike

wrike.com

منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

الحل البرمجي البسيط والقوي والكامل لمحترفي الأحداث الحديثة.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat هو برنامج لإدارة الفعاليات وتقديم الطعام عبر الإنترنت يعمل على زيادة المبيعات وتبسيط الحجوزات للمطاعم والفنادق والأماكن الفريدة.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

دعوات رقمية أنيقة وصديقة للبيئة + تتبع الرد على الدعوة للمضيف الحديث.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.

Evite

Evite

evite.com

Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

أنشئ أحداثًا ومؤتمرات ودورات افتراضية رائعة وغير ذلك الكثير للتفاعل مع جمهورك وتنمية مجتمعك من خلال التسويق القائم على الأحداث.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource هو نظام تذاكر مجاني وسهل الاستخدام عبر الإنترنت لأي نوع من الأماكن أو الأحداث. قم بترويج وإدارة وبيع تذاكر الأحداث الخاصة بك عبر الإنترنت - كل ذلك مجانًا!

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.

Regpack

Regpack

regpack.com

تسجيل وشحن وإدارة عملائك. Regpack هو حل تأهيلي يسمح للمؤسسات بالتسجيل وتحصيل رسوم مقابل خدماتها عبر الإنترنت.

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

ExhibitDay هي أداة لتخطيط المعارض التجارية وإدارة المشاريع والتعاون لمديري المعارض التجارية والعارضين وفرق الفعاليات.

EventX

EventX

eventx.io

"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركا...

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

يتيح لك WebinarNinja إنشاء ندوات عبر الإنترنت واستضافتها ومشاركتها دون أي قلق. ابدأ اليوم وأنشئ أول ندوة عبر الإنترنت لك في 10 ثوانٍ.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

اكتشف بسرعة الأشخاص المتفرغين للعمل، وتواصل مع موظفيك عبر الرسائل النصية، وتتبع الوقت من خلال ساعات العمل، وتكامل مع خدمات كشوف المرتبات.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

منصة التسويق التجريبية الرائدة لتشغيل الأحداث والتجارب وتحسينها، وتنمية الولاء للعلامة التجارية وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

لديك نظام إدارة الأحداث لذلك! قم بإدارة كل ما يتعلق بالأحداث الشخصية والمختلطة وعبر الإنترنت بسهولة، كل ذلك في مكان واحد مناسب!

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.

Townscript

Townscript

townscript.com

هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت باستخدام نظام حجز الأحداث المفضل في أستراليا. لتلبية جميع احتياجاتك من تذاكر الأحداث، بدءًا من التجمعات الصغيرة وحتى المهرجانات الكبيرة، فإن نظام حجز الأحداث الخاص بنا يلبي احتياجاتك.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.

Superevent

Superevent

superevent.com

Superevent هو النظام الأساسي المثالي للفعاليات المتكاملة لتشغيل الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. جذابة للحاضرين وسهلة الإعداد!

Meetmaps

Meetmaps

welcome.meetmaps.com

تسمح ميزات التطبيق لمضيفي الأحداث بزيادة فرص العمل وتوفير دليل للحدث والتواصل بشكل أفضل مع المشاركين.

Grupio

Grupio

grupio.com

تتيح Grupio لمحترفي الفعاليات تنظيم فعالياتهم ومؤتمراتهم، وتحسين تجربة الحضور وزيادة الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Ventla

Ventla

ventla.io

Ventla عبارة عن منصة أحداث شاملة مصممة لتبسيط وتشجيع التفاعل والمشاركة مع توفير نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي حول سلوك المشاركين. باستخدام أدوات الأحداث ذات الدورة الكاملة مثل التسجيل وتطبيق الهاتف المحمول الأصلي والمكان الافتراضي المستند إلى الويب والبث المباشر - يتيح لك Ventla إنشاء أي نوع من الأحداث...

Meeting Application

Meeting Application

meetingapplication.com

يوفر تطبيق الاجتماع تجربة الحدث لجميع الحاضرين، بغض النظر عما إذا كان الحدث مباشرًا أو عبر الإنترنت أو مختلطًا. فهو يقدم حلولاً لكل من الأجهزة المحمولة وصفحات الويب، ويمنح المشاركين إمكانية الوصول بالشكل الأكثر ملاءمة لهم. إنه تطبيق جاهز للاستخدام يناسب الاجتماعات من أي نوع وحجم مع صفحة ويب متعددة ا...

LineUpr

LineUpr

lineupr.com

LineUpr هو أحد حلول تطبيقات الأحداث الرائدة التي تمكن منظمي الأحداث من إنشاء تطبيقات مخصصة وجذابة لأحداثهم، والتي تعمل بتنسيق حدث مختلط أو في الموقع أو عبر الإنترنت. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص الشاملة، يجعل LineUpr من السهل على منظمي الأحداث تصميم تطبيقات الأحداث وإدارتها دون أي خبرة...

Freshtix

Freshtix

freshtix.com

تم تأسيس Freshtix على يد فريق يتمتع بسنوات من الخبرة في بيع ملايين التذاكر، وهو شريك موثوق به لإصدار التذاكر من البداية إلى النهاية للمؤسسات الرائدة مثل Centennial Olympic Park، وClear Channel، وHard Rock Cafe، وCallenwolde Fine Arts Center، وStarwood Hotels، وغيرها الكثير. أكثر. توفر Freshtix تقنية...

Tixologi

Tixologi

tixologi.com

Tixologi هو برنامج التذاكر القائم على blockchain والذي يتيح لمنتجي الأحداث والأماكن والفرق السيطرة على التذاكر الخاصة بهم. يتيح Tixologi لمنتجي الأحداث الحصول على مصادر إيرادات جديدة من المبيعات الثانوية والمبيعات القابلة للتحصيل، وفهم جميع حاملي التذاكر وليس فقط مشتري التذاكر، والقضاء على التذاكر ا...

TicketWeb

TicketWeb

ticketweb.com

اكتشف تجربتك الحية مع الحفلات الموسيقية المستقلة والكوميديا ​​والنوادي والمسرح وتذاكر فعاليات المهرجانات على TicketWeb

TicketSignup

TicketSignup

ticketsignup.io

توفر منصة التذاكر الشاملة والمجانية والشاملة الخاصة بـ TicketSignup حلولاً بدءًا من أدوات التسويق وحتى إدارة يوم الحدث لأننا نؤمن بأن الجميع يستحقون تكنولوجيا قوية لتحسين أحداثهم.

TicketLab

TicketLab

ticketlab.co.uk

قم بإعداد الحدث الخاص بك وابدأ في بيع التذاكر اليوم! Ticketlab مجاني تمامًا وسهل الاستخدام للغاية وسنكون على استعداد لمساعدتك في كل خطوة على الطريق.

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

Ticket Generator هي أداة برمجية عبر الإنترنت تسهل على منظمي الأحداث إنشاء تذاكر أحداث تستخدم مرة واحدة والتحقق من صحتها باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي. الأداة سريعة وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة. باستخدام Ticket Generator، يمكن لمنظمي الأحداث تصميم وإنشاء وتوزيع تذاكر الأحداث في دقائق دون الحاجة إ...

Ticketer

Ticketer

ticketer.sg

Ticketer هو حل شامل للتذاكر الرقمية يستخدم تقنية web3 لتوفير تجربة سلسة في دعم الأحداث واسعة النطاق.

The Ticket Fairy

The Ticket Fairy

ticketfairy.com

"ليست شركة تذاكر..." إن Ticket Fairy عبارة عن حل متكامل للتسويق والتحليلات يساعد شركات الأحداث على زيادة الإيرادات من خلال زيادة الوصول ومزيد من البيانات وخفض تكاليف التشغيل. تشغيل الأحداث يمثل مخاطرة كبيرة.

Sickening Events

Sickening Events

sickeningevents.com

Sickening Events عبارة عن برنامج لإصدار التذاكر، وإدارة الأحداث، ومنصة لجمع التبرعات/المنظم للأحداث، وأماكن الترفيه، والنوادي، والمهرجانات، والمؤتمرات، والمسارح، والمنتجين، والمروجين، والمنظمات غير الربحية، والمزيد.

EventRegist

EventRegist

eventregist.com

تسجيل الأحداث عبارة عن خدمة يمكن لأي شخص الإعلان بسهولة عن الأحداث والتسوية المسبقة والتطبيق وإدارة المشاركين.

AttendStar

AttendStar

attendstar.com

برنامج حجز التذاكر للحدث + التسويق والخدمات اللوجستية. استمتع بحدث مذهل مع الشركاء الذين يرشدونك إلى حدث مربح وساحر.

Weezevent

Weezevent

weezevent.com

أنشئ التذاكر المخصصة لك عبر الإنترنت في دقائق. ما عليك سوى إنشاء الحدث الخاص بك ونشره ببضع نقرات، أو دمج المكون الإضافي للتذاكر في موقع الويب الخاص بك وصفحة Facebook والاستعداد لبيع التذاكر الخاصة بك وإرسال دعواتك وتسجيل الحضور وإدارة عضوياتك عبر الإنترنت!

TicketManager

TicketManager

ticketmanager.com

TicketManager عبارة عن منصة رائدة لإدارة الأحداث والضيوف والتي تمكن الشركات من تسهيل ترفيه العملاء وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار. فهو يوفر تقنية مريحة وبسيطة لإدارة التذاكر الرياضية والترفيهية للشركات، وإنشاء تجارب استثنائية لدورة حياة الضيف، وإعداد تقارير حول فعالية جميع المشاركات في الوقت الفعلي....

The Ticketing

The Ticketing

theticketing.co

"The Ticketing" عبارة عن منصة متطورة لحجز التذاكر للفعاليات تربط منظمي الفعاليات بجمهورهم بسلاسة، مما يحدث ثورة في الطريقة التي يكتشف بها الأشخاص الأحداث ويشترونها ويجربونها. تتميز هذه المنصة سهلة الاستخدام بواجهة أنيقة، مما يوفر لمنظمي الأحداث أدوات قوية لإنشاء الأحداث وتخصيصها دون عناء. يمكن لمنظم...

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

سواء كنت تدير حدثًا شخصيًا أو مختلطًا، فسنساعدك على تقديم تطبيق حدث مرن وجميل يحمل علامة تجارية سيحبه الحاضرون. الويب أو Native أو كليهما، يجد الحاضرون أنه من السهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. تحدث إلينا حول متطلبات الحدث المحددة الخاصة بك. نهجنا تعاوني وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخصي...

Corsizio

Corsizio

corsizio.com

Corsizio عبارة عن منصة لتسجيل الأحداث تمكن المعلمين ومنظمي الأحداث من إنشاء صفحات الأحداث والتسجيل لأي فصل أو دورة تدريبية أو ورشة عمل أو جلسة تدريبية أو برنامج تعليمي أو حدث مماثل بسرعة وسهولة. إنه يتميز بتقنية رائدة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وحديثة، وأعلى مستوى من الأمان وفقًا لمعايير الصناعة،...

WhenNow

WhenNow

whennow.com

WhenNow هو حل لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وإصدار التذاكر للأحداث من أي حجم، والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء أحداث مخصصة وبيع التذاكر وتسجيل الحضور في الحدث باستخدام التطبيقات الأصلية لنظامي التشغيل iOS وAndroid.

JRNI

JRNI

jrni.com

JRNI هو الحل المؤسسي العالمي الأول والوحيد الذي يدمج الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) في البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات الاتصال الأخرى لأتمتة جدولة المواعيد وإدارة الأحداث والاصطفاف في قائمة الانتظار. تدير الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من JRNI اتصالات العملاء وقراءة استجابات ال...

Eventsize

Eventsize

eventsize.com

تجربة الحياة! ابحث عن الأنشطة التي يمكنك القيام بها وانضم إلى الأحداث القادمة في مدينتك

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