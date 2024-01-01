بدائل - BrightTALK
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
ON24
on24.com
أفضل منصة للتجربة الرقمية لإنشاء وتقديم ندوات عبر الإنترنت صوتية وفيديو حية احترافية وغنية بالبيانات وذات علامة تجارية كاملة باستخدام ON24 Webcast Elite.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
Liveform
livestorm.co
يوفر Livestorm برنامجًا بسيطًا لاتصالات الفيديو للأعمال. قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت، مباشرة أو مسجلة مسبقًا أو آلية، وقم بإنشاء الاجتماعات عبر الإنترنت والانضمام إليها بسهولة.
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Eventify
eventify.io
تعمل تقنية Eventify الكل في واحد على زيادة المدخرات إلى الحد الأقصى، وإغراء الرعاة والعارضين، وتعزيز مشاركة الحضور والتواصل والرضا!
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
Remo
remo.co
اجعل التجارب الأصيلة عبر الإنترنت تنبض بالحياة مع Remo. ✓ الأحداث بجميع أنواعها ✓ المحتوى التفاعلي ✓ لافتات الرعاية ✓ 4X مشاركتك.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Swapcard
swapcard.com
قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.
HeySummit
heysummit.com
أنشئ أحداثًا ومؤتمرات ودورات افتراضية رائعة وغير ذلك الكثير للتفاعل مع جمهورك وتنمية مجتمعك من خلال التسويق القائم على الأحداث.
Swoogo
swoogo.events
مع التركيز على البساطة والوظيفة وروح الأعمال اليدوية الحقيقية، تعد Swoogo عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأحداث تساعد على جمع الأشخاص معًا من أي مكان. تعمل قوة Swoogo الفائقة على تبسيط الجوانب التنظيمية لكل نوع من الأحداث، بدءًا من التسجيل وجدولة الجلسة وحتى تقارير بيانات ما بعد الحدث. يساعد S...
RegFox
regfox.com
يقوم تسجيل حدث RegFox بالمزيد وبتكلفة أقل. تحظى منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا بثقة أكثر من 50000 حدث. ابدأ مجانًا اليوم.
Watchity
watchity.com
Watchity هي منصة الفيديو المؤسسية الأكثر اكتمالًا لإنشاء محتوى سمعي بصري ذو مظهر احترافي وأحداث عبر الإنترنت مع تجربة مرئية وتفاعلية ممتازة تساعدك على التميز عن الآخرين وزيادة تفاعل الجمهور وتحسين نتائج استراتيجيات المحتوى الخاصة بك. تتمثل الميزة التنافسية لـ Watchity في مزيجها الفريد والشامل من إمك...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والا...
Balloon
balloon.app
منصة مدعومة بالأبحاث تفتح الأفكار والتعليقات من خلال القضاء على التفكير الجماعي وتضخيم الأصوات. تقليل وقت الاجتماع بنسبة 70%.
EventLive
eventlive.pro
EventLive هو تطبيق ومنصة بث مباشر شاملة للأحداث. فهو يسمح للمستخدمين بالبث المباشر باستخدام هواتفهم الذكية أو معداتهم المهنية ودعوة الضيوف للانضمام من أي جهاز. إنه يعمل في أي بلد. ليس هناك حد لعدد المشاهدين، ويمكن أن يكون الفيديو متاحًا عند الطلب لمدة تصل إلى عام. يحتوي التطبيق على عدد من الميزات، ب...
Connect My Event
connectmyevent.com
منصة أحداث قابلة للتخصيص بالكامل لاستضافة الأحداث الافتراضية والمختلطة. مهما كان الحدث الخاص بك، ومهما كان جمهورك كبيرًا أو صغيرًا، قم ببنائه على طريقتك وتقديمه بسلاسة. يمكن تنظيم وإدارة وتقديم المؤتمرات والعروض الحية وعمليات الإطلاق والمعارض التجارية والمعارض والبث المباشر والبرامج الأكاديمية وغير ...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart عبارة عن منصة اتصالات متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إدارة الندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والأحداث الافتراضية وتسجيل الأحداث في الموقع والتفاعل المباشر وغير ذلك الكثير.
Virbela
virbela.com
تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. بفضل المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بأنها اجتماعية وتعاونية...
streamGo
streamgo.events
نريد أن نكون مختلفين. لقد بدأنا StreamGo لتحسين الأحداث عبر الإنترنت. أفضل للعلامات التجارية وأفضل للحاضرين. لفترة طويلة، كانت الأحداث عبر الإنترنت تعني أنه يتعين على مقدمي العروض قضاء وقت أطول في تعلم الأنظمة بدلاً من تعلم محتواها. سيتعين على الحاضرين تنزيل البرامج وتثبيتها لمشاهدة الحدث. أثناء الح...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim عبارة عن منصة أحداث افتراضية مبتكرة ذات ميزات تفاعلية تساعدك على استضافة أحداث جذابة. بفضل الأكشاك الافتراضية ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص، والدردشة المباشرة والفيديو، والتقارير التفصيلية حول مشاركة الزوار، يعد ExpoSim مثاليًا لاستضافة المعارض الافتراضية والمعارض التجارية والمزيد. تكمن قيم...