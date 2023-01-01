Homerun هي أداة عبر الإنترنت تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إجراء عمليات توظيف مفيدة من خلال منشورات وظائف مصممة بشكل جميل ونماذج طلبات مخصصة. يقدم Homerun نظرة عامة واضحة على المرشحين لديك بحيث يمكنك التواصل معهم بسهولة ومراجعتهم معًا كفريق - كل ذلك من تطبيق واحد بسيط وجميل.

الموقع الإلكتروني: homerun.co

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