Telegraph

Telegraph

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الموقع الإلكتروني: telegra.ph

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Telegraph على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Telegra.ph هي أداة نشر بسيطة تتيح لك إنشاء منشورات منسقة بشكل غني ونشرها على الويب بنقرة واحدة فقط. تحصل منشورات Telegraph أيضًا على صفحات عرض فوري جميلة على Telegram.

الموقع الإلكتروني: telegra.ph

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