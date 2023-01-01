WebCatalog
Jobkitten

Jobkitten

jobkitten.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jobkitten على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Jobkitten هو تطبيق ويب سهل الاستخدام يتيح لك جمع وتتبع ومراجعة المتقدمين للوظائف مع الزملاء. تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة ورجال الأعمال حتى تتمكن من نسيان متاعب جمع التطبيقات من صندوق البريد الإلكتروني وتنقلها بين الزملاء. يتيح لك Jobkitten مراجعة المتقدمين والتعليق عليهم في موجز صغير أنيق يمكن فرزه والبحث فيه بسهولة. التطبيق مُحسّن للجوال والأفضل من ذلك كله - مجاني (في الوقت الحالي)!

الموقع الإلكتروني: jobkitten.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jobkitten. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TalentHarness

TalentHarness

app.talentharness.com

Polish

Polish

putpolish.com

Scholars

Scholars

scholars.io

Zoho Mail

Zoho Mail

mail.zoho.com

Cloze

Cloze

cloze.com

Contacts+

Contacts+

app.contactsplus.com

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

apply.surveymonkey.com

OneRecruit

OneRecruit

ssl.onerecruit.com

officio.work

officio.work

app.officio.work

SortMyBooks

SortMyBooks

sortmybooksonline.com

Resume360

Resume360

resume.cr360.com.au

Alongside

Alongside

app.alongside.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية