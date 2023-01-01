Jobkitten هو تطبيق ويب سهل الاستخدام يتيح لك جمع وتتبع ومراجعة المتقدمين للوظائف مع الزملاء. تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة ورجال الأعمال حتى تتمكن من نسيان متاعب جمع التطبيقات من صندوق البريد الإلكتروني وتنقلها بين الزملاء. يتيح لك Jobkitten مراجعة المتقدمين والتعليق عليهم في موجز صغير أنيق يمكن فرزه والبحث فيه بسهولة. التطبيق مُحسّن للجوال والأفضل من ذلك كله - مجاني (في الوقت الحالي)!

الموقع الإلكتروني: jobkitten.com

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