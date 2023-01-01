قم بتبسيط كيفية جمع ومراجعة طلبات المنح والمنح الدراسية والجوائز والبرامج الأخرى. قم بتبسيط التطبيقات، وأتمتة سير العمل، واختيار أفضل المرشحين لديك، بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: apply.surveymonkey.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SurveyMonkey Apply. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.