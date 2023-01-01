التوظيف مبسط. تم تحسين عملية الصعود. قم بتبسيط وأتمتة العمليات التي تمنع الموظفين الجدد من الوصول إلى العمل حتى تتمكن من التوظيف بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 90% وبنصف التكلفة. تمكّنك أتمتة الإعداد من Able من تحسين تجربة المرشح، وتبسيط سير عمل التوظيف المعقد، والتأكد من حصول كل موظف على يوم أول رائع.

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