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Skuad

Skuad

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الموقع الإلكتروني: skuad.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skuad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل منصة Skuad الموحدة على تبسيط عمليات التوظيف الدولية وكشوف المرتبات والموارد البشرية. قم بالتوظيف بسهولة في أكثر من 160 دولة وتأكد من الامتثال الكامل.

الموقع الإلكتروني: skuad.io

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